FRANSA LİGİ HABERİ | PSG 4-3 Troyes (Maç Sonucu)

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, iki kez geriye düştüğü Troyes karşısında 4-3 galip geldi.



Ev sahibi takım, Carlos Soler'in 24, Lionel Messi'nin 55, Neymar'ın 62 ve Kylian Mbappe'nin penaltıdan 77. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.



Troyes adına 3 ve 52. dakikalarda Mama Balde, 88. dakikada Ante Palaversa'nın kaydettiği goller, puan için yeterli olmadı.



Yoluna namağlup devam eden lider Paris Saint-Germain, puanını 35 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Troyes ise 13 puanda kaldı.

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30/10/2022 09:03