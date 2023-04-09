Fransa Ligue 1 | Nice 0-2 Paris Saint-Germain (Puan durumu)
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Nice deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde 2 maç sonra kazandı.
09/04/2023
Ligue 1'in 30. haftasında Paris Saint-Germain, Nice deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Paris Saint Germain, Lionel Messi'nin 26. dakikadaki golüyle öne geçerken devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 76. dakikasında Sergio Ramos, Lionel Messi'nin asistinde skoru 2-0'a getirdi.
Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan başkent ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.
PSG, bu skorla puanını 69'a yükselterek Ligue 1'de liderliğini sürdürdü. Nice ise aldığı yenilgiyle 45 puanda kaldı.
Öte yandan, Paris Saint-Germain'de Renato Sanches maçın 10. dakikasında sakatlanarak yerini Fabian Ruiz'e bıraktı.
1000 gole direkt katkı
Paris Saint Germain'de maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Lionel Messi maça damgasını vurdu.
Arjantinli yıldız, Nice karşısındaki performansıyla kulüp kariyerinde 1000 gol katkısına ulaştı. Messi, bu maçlarda 702 gol ve 398 asisit kaydetti.