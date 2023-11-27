Fransa Ligue 1 | Nice 1-0 Toulouse (Puan durumu)
Fransa Ligue 1'de Nice, sahasında Toulouse'u 1-0 mağlup edip zirve takibini sürdürdü. Francesco Farioli'nin ekinin yenilmezlik serisi bu galibiyetle 13'e yükseldi.
27/11/2023
Ligue 1'in 13. hafta mücadelesinde Nice, sahasında Toulouse'u ağırladı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında galibiyet golünü bulan Nice, zirve takibini sürdürdü ve hata yapmadı.
Nice'e galibiyeti getiren golü Terem Moffi 54. dakikada kaydetti.
Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, aldığı galibiyetle puanını 29 yaparken yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.
Nice ligde gelecek hafta Nantes'a konuk olacak, Toulouse ise Lorient'i ağırlayacak.