Fransa maskeleri rafa kaldırıyor

Fransa ülkede düşen vaka sayıları ve hızlı aşılama ile isteyen vatandaşların artık maske takmak zorunda olmadığını açıkladı.

Koronavirüs aşısının ilk dozunu 30 milyondan fazla kişiye uygulayan Fransa, vaka sayılarındaki düşüş ile beraber maske zorunluluğunu da kaldırıyor. Açık havada maske takmanın zorunlu olmayacağı ülkede gece sokağa çıkma yasağı da kaldırılacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok ülke vaka sayılarına göre tedbir kararlarında kısıtlama kararları alıyor ya da normalleşme adımları atıyor. Bununla birlikte aşılamada hızlı yol alan ülkeler maske takmayı da zorunlu olmaktan çıkarıyor.

Fransa da bu kapsamda normalleşme adımlarını atıyor. Vaka sayısındaki düşüş sonrası aşama aşama kararların gevşetildiği ülkede yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

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16/06/2021 17:45