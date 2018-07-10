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Fransa mı, Belçika mı?

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek

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10/07/2018

Fransa mı, Belçika mı?
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Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Belçikakarşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak mücadele  saat 21.00'de başlayacak.

Fransa ile Belçika tarihlerinde 74. kez birbirlerine rakip olacak. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Uruguay Futbol Federasyonundan Andres Cunha düdük çalacak. Finale yükselecek ilk ekibin belirleneceği Fransa-Belçika maçı saat 21.00'de başlayacak.

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TAGS: Fransa, Belçika
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