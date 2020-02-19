Fransa, okullarda Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldırmaya hazırlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül 2020 itibarıyla Fransa genelinde okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edileceğini açıkladı.

Basına açıklamalarda bulunan Macron, “Toplumun bir kısmı İslam adına yeni siyasi proje geliştirmek istiyor.” ifadesini kullanarak, ülkede laiklik konusunda sorun yaşanmadığını ancak laikliğin bir dine karşı yapılacak “savaş” için araç olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Ülkede “İslamcıların” eylemleri ile mücadele kapsamında 80 eğitim merkezinin kurulacağını kaydeden Macron, sorunun Müslüman Fransızlar olmadığının altını çizdi.

Macron, radikalleşme ile mücadele kapsamında belirlenen 47 mahallenin sıkı kontrol edildiğini belirtti.

Son iki yılda 15 cami, 12 dernek ve 4 okulun kapatıldığını dile getiren Macron, ülkedeki okullarda 80 bin öğrenciye “ana dil ve kültürü eğitimi” kapsamında yabancı dil derslerin verildiğini belirterek, “Fransa Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyetin okullarında devletin kontrol sağlayamadığı derslerin verilmesi beni rahatsız ediyor. Müfredat konusunda bir kontrol sağlayamıyoruz ve bu bir sorun” şeklinde konuştu.

Bu derslerin bitirilmesi için Tunus, Türkiye, Fas ile aylardır müzakere yapıldığını aktaran Macron, “Bu dersleri veren öğretmenler kontrole tabi tutulacak. Bu öğretmenler Fransızca konuşmalı, yasalara uymalı ve ders müfredatı kontrol edilecek” ifadesini kullandı.

(BRT/AA)

19/02/2020 10:40