Fransa, ''ölmeye yardım'' yasasının önünü açıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, La Croix ve La Liberation gazetesine verdiği röportajda "ölmeye yardım" diye nitelediği yasa tasarısının nisanda Bakanlar Kurulunda ele alınacağını açıkladı.



Macron, yasal düzenleme için "ötanazi" veya "yardımlı intihar" kelimelerini kullanmayı tercih etmediğini, durumu en iyi açıklayan kavramın "ölmeye yardım" olduğunu bildirdi.



"Bireyin özerkliğini ve ulusun dayanışmasını sağlayan" tasarının bir hak ya da özgürlük niteliğinde olmadığı, bazı katı şartlar altında bireylerin ölmelerine yardım edilmesi imkanı yaratacağı kaydedildi.

AYIRT ETME YETENEĞİNE SAHİP YETİŞKİNLERİ KAPSAYACAK



Macron, düzenlemenin yalnızca tedavisi bulunmayan hastalıklara yakalanmış, kalıcı fiziksel veya ruhsal acı içinde olan, tam ve açık ayırt etme yeteneğine sahip yetişkinleri kapsayacağını duyurdu.



Tıbbi personelin bireye kendisini öldürmesi için araçlar sağladığı yardımlı intihara ya da kişinin talebi üzerine hayatına son vermek amacıyla doktorun aktif rol oynadığı ötanaziye Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde yasal olarak izin verilmiş durumda.



Kanada, Kolombiya, Avustralya ve Yeni Zelanda da ötenazinin yasallaştığı ülkeler arasında yer alıyor.