Fransa: Rusya tahıl anlaşmasına katılımını askıya alarak gıda krizini ağırlaştırıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya'nın, tahıl sevkiyatı anlaşmasına katılımını askıya alma kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

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30/10/2022

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Fransa: Rusya tahıl anlaşmasına katılımını askıya alarak gıda krizini ağırlaştırıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya'nın, tahıl sevkiyatı anlaşmasına katılımını askıya alma kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Colonna, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın, tahıl sevkiyatı anlaşmasına (Karadeniz Tahıl Girişimi) katılımını askıya alarak "Ukrayna'ya karşı saldırganlığının neden olduğu küresel gıda krizini daha vahim hale getirdiğini" ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı, "(Rusya'nın) Ciddi sonuçları olacak bu kararını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün, Ukrayna'dan tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını bildirerek Rus tarafının koridordan geçen sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurmuştu. Açıklamada, Ukrayna'nın tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanarak Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosunun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla büyük hava ve deniz saldırıları düzenlediği ifade edilmişti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

30/10/2022 17:38
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TAGS: fransa
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