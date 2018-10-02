Fransa: Şüphe yok, İran planladı

Fransız diplomatlar, Paris'te yapılması planlanan bombalı saldırının arkasında ‘şüphesiz bir şekilde' doğrudan İran'ın olduğunu öne sürdü.

İsimleri açıklanmayan Fransız diplomatlar İranlı muhaliflerin Haziran ayında Paris yakınlarında düzenlemeye çalıştığı saldırının engellendiğini belirten yetkililer, bu girişimin arkasında doğrudan Tahran'ın olduğunu öne sürdü.

Kaynaklar, girişimin sorumlusunun 'şüphesiz bir şekilde' İran istihbaratı olduğunu ifade etti.