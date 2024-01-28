Fransa UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından BM kuruluşuna yardımlar askıya alındı.

Açıklamaya göre, Fransa'nın, 2024'ün ilk çeyreğinde UNRWA'ya yeni finansal destek sağlama planı yok.

İsrail'in UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının "son derece ciddi" olarak nitelendirildiği açıklamaya göre, bu kapsamda yürütülen soruşturmanın iddialara ışık tutması ve soruşturmayla bağlantılı somut adımlar atılması bekleniyor.

Açıklamada, 2023'te Fransa'nın UNRWA'ya 60 milyon euro katkı sağladığı belirtilerek, bu konuda atılacak adımlara, "yardımlara ilişkin tüm güvenlik ve şeffaflık gereksinimlerinin sağlandığından emin olunarak" BM ve bağışçılarla birlikte karar verileceği bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.