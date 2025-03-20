Fransa, vatandaşlarına 'hayatta kalma kılavuzu' dağıtacak

Başbakan François Bayrou'nun sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hayatta kalma kılavuzu, vatandaşları farklı krizlere karşı dayanıklılıklarını geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor" dedi.

Sözcü, kılavuzun doğal afetler, teknolojik ve siber olaylar, COVID-19 gibi sağlık krizleri ve terör saldırıları ile silahlı çatışma gibi güvenlik krizlerini kapsadığını belirtti.

Bayrou tarafından onaylanırsa, 20 sayfalık kitapçık yaz aylarından önce hanelere teslim edilecek.

Fransa'nın bu planı, İsveç ve Finlandiya'da milyonlarca haneye dağıtılan benzer kitapçıklardaki güncellemeleri takip ediyor.

Bu kitapçıklar, askeri çatışmaların etkilerine, iletişim kesintilerine ve elektrik kesintilerine, ayrıca aşırı hava olaylarına nasıl hazırlanılacağına dair talimatlar içeriyor.

Yeni kitapçık, 2022'de başlatılan ve acil durumlara nasıl hazırlanılacağına dair tavsiyeler sunan bir Fransız hükümeti web sitesinin içeriğine benzer olacak.

Kılavuz, kendinizi ve sevdiklerinizi ani tehlike karşısında nasıl koruyacağınıza dair pratik tavsiyeler sunan üç bölüme ayrılacak.

Tavsiyeler arasında acil durum iletişim bilgilerinin (itfaiye, polis ve ambulans) bir listesine sahip olmak, hangi radyo kanallarının dinleneceğini bilmek ve nükleer bir kaza durumunda tüm kapıların kapalı olduğundan emin olmak yer alacak.

Kılavuz ayrıca, yedek birliklere veya yerel itfaiye gruplarına gönüllü olmak gibi toplumun savunmasına katkıda bulunmanın yollarını da özetleyecek.

Kitapçık, tüm hanelerin elektrik kesintisi durumunda altı litre şişelenmiş su, bir düzine konserve yiyecek, pil ve el feneri içeren bir "hayatta kalma kiti"ne sahip olmasını önerecek.

Ayrıca vatandaşlara parasetamol, kompres ve salin solüsyonu gibi tıbbi malzeme satın almalarını tavsiye edecek.

Fransa'nın güvenlik güçlerinde "büyük bir revizyon"

Macron, bu ayın başlarında, 2035 yılına kadar operasyonel yedeklerin sayısını 40.000'den 100.000'e çıkarmayı planlayan Fransa'nın güvenlik güçlerinde "büyük bir revizyon" yapılacağını duyurdu.

Macron, Salı günü doğu Fransa'daki bir askeri üsse yaptığı ziyarette, askeri yetenekler, yatırımlar ve ekipmanlarla ilgili ek önlemlerin önümüzdeki haftalarda açıklanacağını söyledi.

Macron, "Ülkemiz ve kıtamız, savaşı önlemek istiyorsak kendimizi savunmaya, donatmaya ve hazırlamaya devam etmelidir" dedi.

"Bu, yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz seçimdir. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda ne olacağını kimse söyleyemez."