Fransa ve İsviçre'de 187'den fazla belediye, sokak aydınlatmalarını söndürecek

Avrupa'da enerji tasarrufu teması çerçevesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Gece Güzeldir' etkinliği kapsamında, Fransa ve İsviçre'de 187 belediye, bugün sokak ışıklarını söndürecek.

Büyük Cenevre olarak adlandırılan bölgenin birçok sınır belediyesini kapsayan 'Gece Güzeldir' etkinliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, vatandaşları enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmenin hedeflendiği belirtildi. Etkinliğe, Büyük Cenevre’ye komşu 50'den fazla belediye de katılıyor.

Açıklamada, ışıklarını söndürerek etkinliğe katılan işletmelerin ve kişilerin sayısının arttığına dikkat çekilirken, etkinlik kapsamında gökyüzünü gözlemleme, sergiler, gece yürüyüşleri ve mum ışığında yemek gibi 100'den fazla organizasyon gerçekleşeceği kaydedildi.

Etkinlik, gündüz ve gecenin eşit zaman diliminde olduğu sonbahar ekinoksuna denk geliyor.

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24/09/2022 09:38