Fransa ve İtalya arasında göçmen krizi

Geçtiğimiz cuma günü Fransız Jandarması'na ait bir araç, İtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki Claviere kasabasına giriş yaptı ve iki göçmeni İtalya sınırları içinde ormanlık alanda indirdikten sonra Fransa'ya döndü.

Söz konusu göçmenlerin, gerekli belgelere sahip olmaksızın İtalya üzerinden Fransa'ya geçtikten sonra jandarmaya yakalandığı tahmin ediliyor.

İtalyan basını, Afrika kökenli göçmenlerin daha sonra İtalya sınırları içinde kayıplara karıştığını belirtiyor.

Fransız Jandarması'nın Fransa'nın güneydoğusundaki Hautes-Alpes bölgesinden İtalya sınırına geçtiği belirlenirken Hautes-Alpes bölge yönetimi de İtalyan basınındaki bu haberleri doğruladı. Hautes-Alpes Valisi Cécile Bigot-Dekeyzer, 'Yasa dışı iki yabancının sınıra getirileceği konusunda' İtalyan Polisi'ne haber verildiğini ancak jandarma aracının sınırı geçmesinin öngörülmediğini belirtti.

Vali, jandarmanın izinsiz olarak İtalya sınırını geçtiğini doğruladı ve bunun "jandarma memurlarının bir hatasından" kaynaklandığını belirtti.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HAKARET"

İtalya'da olayla ilgili soruşturma açılırken İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Fransa'ya sert tepkiyle karşılık verdi. Geçmişte, göç karşıtı politikaları nedeniyle Fransa yönetimi tarafından eleştirilen Salvini "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un Fransası'nın, göçmenleri gizlice İtalya'ya taşımak için polisleri kullandığına inanmak istemiyorum. Birileri bizi Avrupa'nın mülteci kampı olarak kullanmak istiyorsa hata ediyor" dedi.

Salvini Fransa yönetiminden net bir açıklama beklediklerini söyledi.

Salvini, Twitter'a yazdığı mesajda da Fransa tarafının olayı "hata" diye nitelemesini eleştirdi ve "Göçmenleri bir İtalyan ormanına bırakıp gitmek hata olarak kabul edilmez. Claviere'de yaşanan, ülkemize karşı daha önce benzeri görülmemiş bir hakarettir. Uluslararası bir utanç kaynağıdır, Bay Macron hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Özürleri kabul etmiyoruz" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Fransa'nın Roma Büyükelçiliği'nden açıklama istedi.

İtalya-Fransa sınırından göçmen geçişleri geçmişte de iki ülke arasında ihtilafa yol açmıştı. Geçen Mart ayında Fransız güvenlik güçlerinin İtalya sınırını ihlal ettiği iddiaları üzerine soruşturma açılmış, Fransa'nın Roma Büyükelçisi resmi şikayet amacıyla İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı.

İtalyan basını, geçen Cuma günü yaşanan olayın ise yalnızca bir sınır ihlali değil, aynı zamanda göçmenlerin geri kabulüyle ilgili uluslararası anlaşmaların da iptali anlamına geldiğini vurguluyor.