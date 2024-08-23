Fransa'da 10 dang humması vakası daha görüldü



Fransa’da 10 kişide daha dang humması vakasının tespit edildiği bildirildi.

Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS) tarafından yayınlanan açıklamaya göre, bir sağlık çalışanının ülkenin güneyindeki Vaucluse vilayetinde 14 Ağustos'ta bir dang humması vakasının bildirilmesinin ardından yürütülen taramalar sonucu 1'i yurt dışından gelen olmak üzere, 10 kişide dang humması tespit etti.

Ulusal basına göre, Vaucluse vilayetindeki 9 yeni yerli vakanın da eklenmesiyle ülkede görülen yerli dang humması vakası sayısı 16'ya çıktı.

Ülkede halihazırda 7 yerli vakanın tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurulu, 1 Mayıs-13 Ağustos tarihlerinde yurt dışından gelen bin 31 kişide dang humması görüldüğünü bildirdi.

Ulusal Sağlık Ajansı, hastalığın yayılmasını önlemek için kamuya açık yollarda ve özel bahçelerde sivrisineklerin yayılmasına karşı çalışmalar yürütüyor.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.