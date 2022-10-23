Fransa'da 12 yaşında öldürülen kızın ailesi siyasilere tepki gösterdi

Fransa'nın başkenti Paris'te 14 Ekim'de "Lola" adlı kız çocuğunun ailesi, kızlarının isminin siyasi amaçlar için kullanılmaması çağrısında bulundu.

Ulusal basının Lola'nın ailesinin avukatının açıklamasına dayandırdığı habere göre, aile internet üzerinde ve gösterilerde "çocuklarının isminin ve imajının siyasi amaçlar için kullanılmasının" derhal bırakılması çağrısında bulundu.

Brüksel'de dün, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden sonra basına yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lola'nın ailesinin "ulusun saygı ve sevgisine ihtiyacı olduğunu" ifade etmişti.

Paris'te 14 Ekim'de cesedi bir valiz içinde yaşadığı apartmanın önüne bırakılan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Lola'nın ölümü ülkede konuşulmaya devam ediyor.

Olayın asıl faili olduğu gerekçesiyle göçmen kökenli bir kadının gözaltına alınması, Fransız aşırı sağcıların hükümeti eleştirmesine neden olmuştu.

Hükümet cephesi ise aşırı sağı, genç bir kızın ölümü üzerinden siyasi çıkar sağlamakla suçlamıştı.

Macron maktulün ailesiyle görüşürken hükümet üyeleri de peş peşe Lola'nın ailesine dayanışma mesajları paylaşmış ve aşırı sağı takındığı tutum nedeniyle eleştirmişti.

Hükümet, zanlının Cezayir kökenli olması ve temmuzda Fransa'dan sınır dışı edilmesi hakkında karar çıkarılmasına rağmen gönderilmemesi nedeniyle Lola'nın ölümünden sorumlu tutuluyor.

Fransız basını da Lola'nın ölümünün birinci şüphelisi kadının aile içi şiddet mağduru olduğunu ve akıl sağlığının yerinde olmadığını aktarmıştı.

Genç kızın ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Paris'te perşembe günü aşırı sağcı Eric Zemmour'un da aralarında olduğu yüzbinlerce kişi Lola'nın ölümüne ilişkin gösteri düzenlemişti.

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23/10/2022 12:51