Fransa'da 15 yaş altıyla cinsel ilişki tecavüz olarak tanımlandı

Fransa'da Parlamento, 15 yaşından küçük bir çocukla cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanıyan ve 20 yıla kadar hapis öngören yasa tasarısını onayladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, rıza yaşının daha önce de 15 olduğu Fransa'da, savcılar tecavüz yargılaması için cinsel ilişkinin rızasız gerçekleştiğini kanıtlamak zorundaydı. Yeni yasaya göre, 15 yaş altındaki çocuklarla cinsel ilişki tecavüz olarak tanınacak.

Fransa Adalet Bakanı Éric Dupond-Moretti "Bu, çocuklarımız ve toplumumuz için tarihi bir yasa. Hiçbir yetişkin saldırgan 15 yaşından küçük bir çocuğun rızasını aldığını iddia edemeyecek" dedi.

Fransa Ulusal Meclisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yasanın oybirliğiyle geçtiği belirtildi.

Bazı yasa koyucuların, 15 yaşının altında biri ve kendisinden birkaç yaş büyük birinin yaşayabileceği rızaya dayalı ilişkilerin de suç olarak görünebileceğine dair endişesi sonucu, yasaya bu konuda bir madde eklendi. Ancak madde, cinsel saldırı durumlarında işlemeyecek.

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16/04/2021 10:18