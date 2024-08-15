Fransa'da 2 askeri uçak havada çarpıştı

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde 2 askeri uçak, havada çarpıştıktan sonra düştü.

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15/08/2024

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Fransa'da 2 askeri uçak havada çarpıştı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Colombey-les-Belles kasabası civarında gün ortasında iki Rafale savaş uçağı havada çarpıştıktan sonra düştü.

Haute-Marne'da bulunan Saint-Dizier hava üssündeki Rafale filosuna ait olduğu aktarılan uçaklardan birini kullanan pilotun kendisini fırlattığı, diğer uçakta yer alan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotu arama çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan açıklamada, askeri uçakların karıştığı kaza sonrası operasyon merkezinin harekete geçirildiği ve askeri güçlerin desteği ile arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına katılanlar arasında jandarma ve itfaiye ekipleri de yer aldı.

Valiliğin açıklamasında, kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi. Askeri yetkililer kazanın nedenini soruşturuyor.

15/08/2024 08:52
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TAGS: Fransa, askeri uçak
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