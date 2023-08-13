Fransa'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

ads ads ads ads
13/08/2023

ads
Fransa'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

 Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes bölgesinde bulunan binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Radio-France'ın haberine göre, Grasse kentindeki 5 katlı binada sabaha karşı yangın çıktı.

Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Bölgeye gelen 50'ye yakın itfaiyecinin 17 araçla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı bina ile çevredeki yapılar, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çıkış nedeni henüz netleşmeyen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alsas bölgesindeki Colmar kentinde 9 Ağustos'ta engellilerin ve refakatçilerinin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

13/08/2023 15:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: fransa, yangın,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.