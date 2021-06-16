Fransa'da açık havada maske zorunluluğu kalkıyor

Fransa'da hükûmet, açık havada maske kuralının yarından itibaren kalkacağını duyurdu. Ülkedeki aşılama programı ilerlerken vakaların düşmesiyle birlikte, sokağa çıkama kısıtlaması da planlanandan erken bir tarihte kaldırılacak.

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede açık havada maske kuralının, birkaç istisnayla birlikte, yarından itibaren kalkacağını duyurdu. Castex aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamasının planlanandan erken tarihte, 20 Haziran'da kalkacağını da duyurdu.

Fransa'da açık havada maske kuralı ve sokağa çıkma kısıtlaması 30 Ekim'den bu yana yürürlükteydi. Aşamalı bir şekilde ileri saatlere çekilen kısıtlama ilk başta akşam 18.00'de başlıyordu.

Castex'in yaptığı açıklamaya göre, Fransa'daki sokağa çıkma kısıtlaması ülkenin yıllık sokak müziği festivalinden bir gün önce kalkacak.

Castex, "Ülkedeki sağlık durumu beklediğimizden daha hızlı bir şekilde iyileşti" dedi.

Maske zorunluluğu toplu taşıma, stadyum ve çeşitli kalabalık alanlarda devam edecek.

Fransa'da günlük Koronavirüs vakaları, 2020'nin Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye, 3 bin 200'e düştü.

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16/06/2021 16:53