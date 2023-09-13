Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 fazladan ölüme neden oldu

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13/09/2023

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Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 fazladan ölüme neden oldu

Fransa'nın 52 vilayetinde 11-26 Ağustos'ta etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle beklenenden yaklaşık 400 "fazladan ölüm" kayıtlara geçti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, 11-26 Ağustos'ta sıcak hava dalgası, nüfusun yüzde 46,3'ünün yaşadığı 52 vilayeti etkisi altına aldı.

Ülkede, söz konusu tarihlerde beklenilenden neredeyse 400 "fazladan ölüm" meydana geldi.

Hayatını yitirenlerin çoğunu, 75 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor

13/09/2023 19:31
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TAGS: Fransa’da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 fazladan ölüme neden oldu
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