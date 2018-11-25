Fransa’da akaryakıt zammı ortalığı karıştırdı: Sarı yelekliler polisle çatıştı

Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve “Sarı yelekliler” adı altında örgütlenen eylemciler, dün başta başkent Paris’te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.

Eylemciler, sabah saatlerinde, Champ-Elysees Caddesi’ne geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Fransa’da akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte 2000’lerin başından beri en yüksek fiyata çıktı… Son 12 ay içerisinde dizel akaryakıta yüzde 23 zam yapılırken bir litre dizel yaklaşık 1.5 euro (yaklaşık 9 TL) oldu. Macron yönetiminin doğaya verilen zararı azaltmak için hidrokarbon vergisi oluşturması, çevrecilerin takdirini toplarken, otomobil sahiplerinin tepkisini çekmişti. Hidrokarbon vergisi dizelde litre başına 7.6 Euro sent ve benzinde 3.9 Euro sent artırılmıştı.

Fransa’da sarı yeleklilerin sokağa dökülmesine sebep olan yeni zam dalgası ise 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. Bu yeni zamlarda dizelin fiyatı 6.5 Euro sent artacak ve petrol 2.9 Euro sent artacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, göstericilere müdahale eden polisi sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Aralarında aşırı sağcıların da yer aldığı eylemciler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Polis, cadde çevresinde hasara neden olan ve birçok yeri ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etti. Bir grup eylemci, polis müdahalesini engellemek amacıyla bariyer kurdu ve cadde üzerindeki taşları söktü. Göstericiler ayrıca polise şişe ve taş fırlattı.

Göstericiler, Paris’in en popüler caddelerinden Champs Elysee’de toplandı ve polisle çatıştı.

Champs-Elysees ve çevresindeki caddelerde alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını, 42’si Paris’te olmak üzere 130 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünü ve 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Castaner, gösterilerdeki şiddet olaylarından, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen’i sorumlu tuttu.

Göstericiler, Paris’in göbeğinde bazı araçları devirerek yaktı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine cesaretlerinden dolayı teşekkür ederken, polislere karşı şiddette bulunanların utanç duymaları gerektiğini, cumhuriyette şiddetin yeri olmadığını belirtti. Öte yandan, Eyfel Kulesi’nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Gösteriler devam ederken, 18 aylık görev süreci boyunca varlık vergisini de kaldıran ve bu sebeple, “Zenginlerin Cumhurbaşkanı” olarak da bilinen Macron’un popülaritesi yapılan anketlere göre yüzde 20’lere düştü.

PETROL DEPOLARI KAPATILDI

Geçen cumartesi gününden bu yana ülke genelinde devam eden gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemiş ve birkaç gün süresince ülke genelinde çok sayıda petrol deposunun giriş ve çıkışını kapatmıştı. Göstericilerin önceki gün petrol depolarının giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75’ten fazla benzin istasyonunda akaryakıt bittiği için satış yapılamamıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları sorununun protestolarla değil diyalogla çözülebileceğini söylemişti. Yaklaşık 1 haftadır süren gösterilerde çıkan olaylarda, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 136’sı güvenlik görevlisi olmak üzere 756 kişi yaralanmış ve 693 kişi gözaltına alınmıştı.

NEDEN SARI YELEK GİYİYORLAR?

Fransa’da geçen hafta başlayan protesto gösterilerinin en dikkat çekici unsuru, binlerce kişinin sarı yelek giymesi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da göstericiler, Fransa’daki araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken sarı yelekleri giydi. Bu yelekler, trafik sırasında olası bir acil durum veya kaza sırasında ve sonrasında yardımcı ve fark edilebilir olmak için giyiliyor.