Fransa’da akıllı telefon kullanımına kısıtlama!

Fransa’nın Seine-Port kasabasında düzenlenen referandum da Batı Avrupa ülkesi için bir ilke imza atıldı. Alınan kararla kamusal alanlarda dahil olmak üzere birçok mekanda akıllı telefon kullanımları kısıtlanıyor.

Akıllı telefonların gelişim ve değişimindeki hız insan hayatını da etkisi altına almaya başladı. Günlük kullanım süreleri uzayan akıllı telefon ve sosyal medya kullanımlarına Avrupa Ülkelerinden yeni tedbirler konulmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda farklı bir eyalette alınan kararla 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımlarını sınırlama getirilirken bu sefer de Fransa’dan akıllı telefon kullanımına yasaklar getiriliyor. Tüm detaylar haberimizin devamında...

Fransa’dan yeni karar!

Fransa’nın Seine-Port kasabasında düzenlenen referandum da kamusal alanlarda telefon kullanımlarına kısıtlamalar getirilmesine karar verildi. Alınan karara göre sokakta, kafe ve restoranlarda, okul önlerinde çocuklarını beklerken akıllı telefon kullanımları yasak olacak. Söz konusu yasak kapsamında adres veya yol tarifi için bölge halkının telefonun değil çevredekilerin yardımlarına başvurmaları talep ediliyor.

277 kişinin katılım sağladığı oylamada çocukların gündüz yemek yerken, gece uyumalarını beklerken de telefon kullanılmaması açıkça belirtildi. Bununla beraber Ebeveynlerin 15 yaşına kadar çocuklarının telefon kullanmamalarını istediği takdirde eski tip ev telefonlarının tahsis edileceği açıklandı.

Ulusal düzenlemelerde böyle bir yasanın bulunmamasından dolayı yasağa uymayanlara herhangi bir ceza kesilmeyecek. Ancak yasağa uymayanlar işletme sahipleri tarafından nazikçe uyarılacak.

Telefonsuz sıkılırız diyen gençlere Belediye Başkanı’ndan yeni sözler!

Telefon kullanımının kısıtlanması ile birlikte sıkılacaklarını iddia eden genç nüfusa Belediye Başkanı’ndan film kulübü, kitap takası olanağı ve spor tesisi sözü verildi.

Fransa’da telefon kullanımının oldukça çok artması ülkenin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından uzmanlara danışılarak özellikle küçük çocukların telefon kullanımlarını azaltacak çalışmaların yapılacağı da duyurulmuştu.