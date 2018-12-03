Fransa'da ambulans şoförleri de eyleme başladı

Sarı Yelekliler protestolarıyla sarsılan Fransa'da bugün ambulans şoförleri sahne aldı, araçlar Fransa Ulusal Meclisi'ne giden köprüyü kapattı. Paris sokakları ambulansların sirenleriyle çınladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler protestolarına, ambulans şoförleri de destek verdi. 1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformunun sağlık sektörüne zarar vereceğini savunan şoförler, Fransa Ulusal Meclisi'ne giden köprü yolunu araçlarıyla kapattı. Paris sokaklarında uzun süre siren sesleri duyuldu.

Ambulans şoförleri, sosyal güvenlik sisteminin finansmanıyla ilgili yeni yasanın 80'inci maddesi kapsamında, hastanelerin daha ucuz fiyat veren ambulanslarla çalışmaya başlayacaklarını, bunun da küçük firmaların kapanıp, büyük firmaların ayakta kalmasına yol açacağını savunuyor.

Ambulans şoförleri, seslerinin yetkililerce duyulmasını istiyor.

Öte yandan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün muhalefet lideriyle görüştü.

Fransa'da ana muhalefetteki merkez-sağ Cumhuriyetçi Parti'nin (LR) lideri Laurent Wauquiez, Başbakan Philippe ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin halkın öfkesinin derinliğini anlamada başarısız olduğunu söyledi.

"Bu görüşmeden çıkan tek sonuç sorunu parlamentoda tartışma sözü oldu" diyen Wauquiez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim memnuniyet yaratacak adımlara ihtiyacımız var ve bu adımlar her bir Fransızın beklediği bir karardan gelmeli: Akaryakıt zamlarının iptali."

'1968'den beri en büyük protestolar'

Akaryakıt zammına tepki olarak başlayan protestolarda eylemciler, Paris'in lüks mahallelerinde onlarca aracı ateşe vermiş, pahalı butikleri yağmalamış, zenginlerin evlerine zarar vermişti.

Fransız çevik kuvvet polisi de eylemcilere ağır müdahalede bulunmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar 100'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar arasında 23 polisin olduğu bildiriliyor.

Şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı ise 400'ü aştı.

Eylemlerle bağlantılı kazalarda da 3 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Reuters haber ajansına göre eylemler, Paris'te 1968'den beri görülen en büyük protestolar.