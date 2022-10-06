Fransa'da ana enerji tedarikçileri 25 taahhütlük bir sözleşmeyi imzaladı

Fransa'da enerji tedarikçileri, ülkedeki şirketlerin enerji kontratlarına ilişkin taahhütleri de kapsayan sözleşmeye imza attı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada, karşı karşıya oldukları enerji krizinin son aylarda elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna değindi.

Le Maire, Fransız şirketlerini, yükselen enerji fiyatlar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları risklerden korumaları gerektiğini belirtti.

Bugün tüm enerji tedarikçileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Le Maire, aralarında TotalEnergies, Engie ve EDF'in de bulunduğu tedarikçilerin tamamının ciddi taahhütlerin olduğu bir sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Le Maire, enerji tedarikçilerin bu sözleşmeyle müşterisi olan şirketlere en az bir kontrat teklifi sunma ve kontratı bitecek olan şirketleri 2 ay önceden haberdar etme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sözleşmedeki 25 taahhüt aynı zamanda enerji satın alan belediye gibi yerel yönetimler için de geçerli.

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06/10/2022 09:35