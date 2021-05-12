Fransa’da ‘aşı pasaportu’ krizi çıktı

AB içinde aşı pasaportunu getiren yasa, “aşı yaptırmış olanların çeşitli haklardan kısıtlama olmadan” yararlanmasını sağlayacak. Aşı pasaportu olanlar, futbol maçlarını izlemeye gidebilecek. Aşı yaptırmamış olanlar ise negatif test ve karantina kurallarına uymak durumunda kalacak.

İKİ KEZ OYLAMAYA GİDİLDİ

Alman Meclisi, geçtiğimiz günlerde aşı pasaportunu kabul etmişti. Fransa hükümeti de aşı pasaportunu meclise getirdi ve oylamaya sundu.

Ulusal Meclis, Macron'un aşı pasaportu ile ilgili teklifini reddetti. Bu beklenmeyen gelişme, Macron hükümetinde büyük şaşkınlık yarattı.

Hükümete destek veren Liberal Merkez Partisi'nin (MoDem) aleyhte oy vermesiyle ilk gün, çok az bir farkla aşı pasaportu reddedildi. Ardından Macron devreye girdi ve Liberal Parti'nin istediği şekilde “Tüm corona önlemlerinin eylül ayı sonunda bitirilmesi” değişikliği yapıldı. Ardından ikinci oylama yapıldı ve bu kez 208'e karşı 85 oyla aşı pasaportu onaylandı.

AŞI PASAPORTUYLA MAÇA

Aşı pasaportu, her iki aşıyı da yaptıranların ve bunu işletenlerin seyahat, futbol maçları, alışveriş, konser, sinema, tiyatro ve diğer açılımlardan yararlanmasını öngörüyor.

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12/05/2021 21:51