Fransa'da ayın golü Burak Yılmaz'ın

Fransa'da, Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçildi.

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13/05/2021

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Fransa'da ayın golü Burak Yılmaz'ın

Fransa'da, Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçildi.

Fransa Birinci Futbol Liginin (Ligue 1) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın kritik golünün oyların yüzde 30'unu alarak ayın golü seçildiği duyuruldu.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

13/05/2021 09:49
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TAGS: Burak Yılmaz
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