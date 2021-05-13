Fransa'da ayın golü Burak Yılmaz'ın
Fransa'da, Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçildi.
13/05/2021
Fransa'da, Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçildi.
Fransa Birinci Futbol Liginin (Ligue 1) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın kritik golünün oyların yüzde 30'unu alarak ayın golü seçildiği duyuruldu.
Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.