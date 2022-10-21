Fransa'da ayın oyuncusu Messi

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Fransa Ligue 1'de ayın oyuncusu seçildi.

Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Fransa Ligue 1'de ayın oyuncusu seçildi. Messi'nin ayın oyuncusu seçildiği anlarda Ronaldo kadro dışı kaldı.

Bu sezona formda bir başlangıç yapan Lionel Messi Fransa Ligue 1'de ayın oyuncusu seçildi.

1000. maç Dünya Kupası finaline denk gelebilir

Yedi kez Ballon d'Or'u kazanan Messi, kulübü Paris Saint Germain'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için en önemli kozlardan biri olarak görülüyor. Aynı zamanda Messi, kariyerinde toplam 988 maça çıktı. Ligde kalan 6 maçın 5’inde forma giymesi durumunda 993 maç ile Dünya Kupası’na gidecek. Kariyerindeki 1000. maç ise Arjantin final oynarsa Dünya Kupası final maçına denk gelecek.

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21/10/2022 09:28