Fransa'da binlerce kişi Filistin için 'İsrail'e boykot' çağrısı yaptı

Fransa Filistin'le Dayanışma Derneğinin çağrısıyla başkentteki Republique Meydanı’nda toplanan binlerce kişi "İsrail katil, Macron suç ortağı", "Filistin yaşayacak, muzaffer olacak" sloganları attı.

Polisin yürüyüşü yasakladığı gösteride, protestocular "Filistin topraklarının sömürgeleştirilmesini durdurun", "Kudüs’ün işgaline hayır", "İsrail’e boykot" yazılı pankartlar taşıdı ve büyük bir Filistin bayrağı açarak dalgalandırdı.

İsrail’e boykot çağrısı yapılan gösteriye, ırkçılıkla mücadele dernekleri, siyonizm karşıtı Yahudi organizasyonları gibi toplumun birçok kesiminden kuruluşlar katıldı.

Muhalefetteki partilerden gösteriye katılan çok sayıda milletvekili, hükümetin geçen hafta Filistin ile dayanışma gösterisi ile bu protestoda da yürüyüş yapılmasını yasaklamasına tepki gösterdi.

Milletvekilleri, Fransa’nın söz konusu gerginlikte İsrail’in görüşlerini benimsemesini ve İsrail’in Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak Filistinlilerin topraklarına el koymasını kınadı.

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22/05/2021 21:35