Fransa’da bir evde bir kadın ve 4 çocuğu ölü bulundu

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki yer alan Meaux bölgesinde, savcılık bir evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından cinayet soruşturması başlattı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, bir kadın ve 4 küçük çocuğun evde ölü bulunduğu, çocukların babalarının ise kaçtığı belirtildi.

Fransız polisi, 33 yaşındaki şahsı bulmak için bölgede operasyon başlattığını duyurdu.

Paris bölgesi Kasım ayında benzer cinayetlerle gündeme gelmişti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 41 yaşındaki bir babanın 4,10,11 yaşlarındaki 3 kızını öldürdüğünü itiraf ettiği ve teslim olduğu belirtilmişti.

Ekim ayında ise bir polis memuru, evinde üç kızını öldürmüş sonrasında intihar etmişti.