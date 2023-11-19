Fransa'da bir senatör, milletvekiline cinsel saldırı için uyuşturucu vermekten yargılanacak

Fransa'da milletvekili Sandrine Josso'ya cinsel saldırıda bulunmak amacıyla uyuşturucu vermekle suçlanan senatör Joel Guerriau'nun yargılanacağı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Josso verdiği ifadede, Guerriau'nun kendisini 14 Kasım akşamı evine davet ettiğini, ardından senatörün ikram ettiği içeceği içtikten sonra fenalaştığını anlattı.

Fenalaştıktan sonra da senatörün evini terk eden Josso'nun, gittiği hastanede yaptırdığı kan tahlillerinde uyuşturucu izine rastlandı.

Josso, senatör Guerriau hakkında şikayetçi oldu.

Polis, Guerriau'nun evinde yaptığı aramalarda Josso'nun kanındaki uyuşturucudan buldu.

Guerriau, 15 Kasım'da gözaltına alındı ve verdiği ifadenin ardından Josso ile yüzleştirildi.

Paris savcılığından yapılan açıklamaya göre, Guerriau, bir kişiye cinsel saldırıda bulunmak amacıyla uyuşturucu verdiği gerekçesiyle yargılanacak.

17 Kasım'da adli gözetim altına alınan Guerriau'nun, milletvekili Josso'ya yaklaşması yasaklandı ve tedavi görmesine hükmedildi.

Guerriau'nun avukatı Remi Pierre Drai, müvekkilinin, Josso'dan faydalanmak amacıyla uyuşturucu verdiğini yalanladı.

Drai, müvekkilinin milletvekili Josso'dan özür dilediğini kaydetti.

Guerriau'nun üyesi olduğu Horizons (Ufuklar) partisi senatör hakkında disiplin süreci başlattı.