Fransa’da bronşiolit krizi: Pediatri servisleri doluyor

Fransa’da hastanelerin pediatri servisleri, personel ve yatak eksikliği ile artan bronşiolit vakaları nedeniyle kriz yaşıyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, pediatri servisleri 2 yaş altı çocuklarda görülen bronşiolit vakalarındaki hızlı artışla mücadelede yetersiz kalıyor.

Ile-de-France bölgesindeki hastanelerde pediatri servislerindeki personel ve yatak yetersizliği nedeniyle 30'dan fazla çocuk, başka bölgelere nakledilmek zorunda kaldı.

Pediatri Kolektifinden yapılan açıklamaya göre, 7 bin hastane ve kliniğin imzaladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, pediatri servislerinin uzun süredir ihmal edildiği ve zor çalışma şartlarına ilişkin açık mektup gönderildi.

Açıklamaya göre, 10 gün geçmesine karşın Macron’dan kendilerine yeterli cevap verilmedi.

Pediatri servislerinin iyileştirilmesi için acil, güçlü ve kalıcı yapısal önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Kolektif üyeleri bugün mektuplarını Cumhurbaşkanı Macron'a bizzat iletmek için yürüyüş düzenleyecek.

Yürüyüş Elysee Sarayı’nda son bulacak

Fransa'daki pediatri doktorları, çocuk servislerinin uzun süredir ciddi anlamda ihmal edildiğini, özellikle bu yıl, yoğun bakım ünitelerinin hemşire eksikliği nedeniyle kapalı olduğunu, bu durumdaki pediatri servislerinin hastalık seviyelerindeki en küçük artışla bile mücadelede zorlandığını belirtiyor.

Necker Çocuk Hastanesi önünde bugün başlayacak yürüyüş, Elysee Sarayı’nda son bulacak.

Bu habere tepkiniz:



02/11/2022 10:15