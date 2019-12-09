Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformuna karşı başlayan grev sürüyor. Fransa’da çalışanlar yarın yeniden meydanlara çıkacak.

Fransa’da hayatı felç eden genel grev sürüyor. Perşembe günü iş bırakarak seslerini yükselten işçi sendikaları yarın yine meydanlarda olacak. Macron hükumetinin ise, tepkilere neden olan emeklilik reformunu Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.Fransa’da genel grevin gidişatını belirleyecek kritik 72 saat, bugün itibariyle başlıyor. Geçen perşembeden bu yana hayatın felç olduğu ülkede, bugünden başlayarak grev kendini yeniden hissettirecek. Metro seferleri başta olmak üzere toplu ulaşımda, sağlık ve eğitim sektörlerinde aksamalar yaşanacak.Fransa’da gösterilerin hedefinde Cumhurbaşkanı Macron var. 2017 yılında Cumhurbaşkanı seçildikten 1,5 yıl sonra sarı yeleklilerin gösterileriyle karşı karşıya kaldı. 2019 yılı biterken ise bu kez ülkede hayatı felç eden grevlerle boğuşuyor.

Sendikalar, emeklilik reformu geri çekilene kadar eylemlerinde kararlı. Ülke tarihinin son yıllardaki en büyük grevine imza atan çalışanlar, yarın yeniden meydanlara çıkacak.

Sendikalar, yarın Paris’te yapılacak 2. büyük mitingin yerel saat ile 13.30’da Vauban Meydanı’nda yapılacağını açıkladı. Sarı Yelekliler de onlara destek verecek.

kümeti, tepkilere rağmen geri adım atmıyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, “Reform bugün yapılmazsa yarın birileri tarafından çok acımasızca yapılacak.” dedi. Halkın endişelerini de dikkate alacaklarını söyledi.

Düzenlemenin detaylarının Çarşamba günü açıklanması öngörülüyor.

Göreve geldiğinden bu yana izlediği politikalarla sık sık protestolara hedef olan Macron, işçi-memur ayrımını kaldırarak, tek tip emeklilik sistemi getirmeyi planlıyor.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor ve çoğu sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve kimler katılıyor ?

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

09/12/2019 10:13