Fransa'da cami duvarına yazılan ırkçı ifadelerle ilgili soruşturma açıldı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklama, Cherbourg camisinin duvarına hakaret dolu ve ölüm tehditleri içeren ifadeler yazıldığını kaydetti.

Darmanin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, emniyetin yazıyı yazanları bulup adalet karşısına çıkaracağını ifade etti.

Cherbourg-en-Cotentin Belediye Başkanı Benoit Arrive, cami duvarına yazılan ırkçı ifadelere ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, olayı kentin camisine yapılan "iğrenç ırkçı bir eylem" olarak niteledi.

Arrive, kentte yaşayan Müslüman toplumuna desteğini ifade etti.

Yerel basındaki haberlere göre, caminin duvarına "Araplara ölüm" gibi ifadeler yazıldı.