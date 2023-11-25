Fransa'da cami duvarına yazılan ırkçı ifadelerle ilgili soruşturma açıldı

Fransa'nın kuzeyindeki Cherbourg-en-Cotentin kentinde bir caminin duvarına yazılan, ölüm tehditleri içeren ırkçı ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı.

ads ads ads ads
25/11/2023

ads
Fransa'da cami duvarına yazılan ırkçı ifadelerle ilgili soruşturma açıldı


İçişleri Bakanı Gerald Darmanin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklama, Cherbourg camisinin duvarına hakaret dolu ve ölüm tehditleri içeren ifadeler yazıldığını kaydetti.

Darmanin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, emniyetin yazıyı yazanları bulup adalet karşısına çıkaracağını ifade etti.

Cherbourg-en-Cotentin Belediye Başkanı Benoit Arrive, cami duvarına yazılan ırkçı ifadelere ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, olayı kentin camisine yapılan "iğrenç ırkçı bir eylem" olarak niteledi.

Arrive, kentte yaşayan Müslüman toplumuna desteğini ifade etti.

Yerel basındaki haberlere göre, caminin duvarına "Araplara ölüm" gibi ifadeler yazıldı.

25/11/2023 16:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fransa
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.