Fransa'da çığ felaketi: 7 ölü

Fransa’da, dağlarda yaşanan yoğun kar yağışının ardından gelen sıcak havaların etkisi ile Fransız Alplerinin bulunduğu Savoie bölgesinin 2 farklı noktasında çığ düştü.

İlk çığ, deniz seviyesinden 2 bin 642 metre yükseklikteki Valloire kasabasında gerçekleşirken, ikinci çığ ise 3 bin 779 metrelik Mont Pourri'de yaşandı.

2 yürüyüş grubu çığ altında kaldı

Yetkililer tarafından yapılan çığ uyarılarına rağmen bölgeye giden 2 yürüyüş grubu, yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan olaylarda çığ altında kaldı.

Yüksek Dağ Jandarma Müfrezesinden (PGHM) 6 asker, 2 helikopter ve 2 köpek arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Son 1 haftada 12 can kaybı

Geçtiğimiz pazartesi günü Isere ve Hautes-Alpes bölgelerinde düşen çığ, 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Yaşanan son olayla birlikte Alplerde bir haftada yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

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09/05/2021 14:57