Fransa'da corona virüsten can kaybı 100 bini aştı

Fransa'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 301 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 100 bin 102 oldu.

ads ads ads ads
16/04/2021

ads
ads
Fransa'da corona virüsten can kaybı 100 bini aştı

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 bin 45 artışla 5 milyon 187 bin 879'a yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 301 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 100 bin 102'ye çıktı.

Hastanelerde 5 bin 924'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 668 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1884 artışla 317 bin 36'ya ulaştı. Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 956 bin 87'ye çıktı, bunlardan 4 milyon 265 bin 276'sına ikinci doz uygulandı.

16/04/2021 09:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: fransa, coronavirüs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.