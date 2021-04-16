Fransa'da corona virüsten can kaybı 100 bini aştı

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.



Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 bin 45 artışla 5 milyon 187 bin 879'a yükseldi.



Virüs nedeniyle son 24 saatte 301 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 100 bin 102'ye çıktı.



Hastanelerde 5 bin 924'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 668 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1884 artışla 317 bin 36'ya ulaştı. Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,6'ya yükseldi.



Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 956 bin 87'ye çıktı, bunlardan 4 milyon 265 bin 276'sına ikinci doz uygulandı.

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16/04/2021 09:23