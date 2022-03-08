Fransa'da cumhurbaşkanlığı için 12 aday yarışacak

Fransa’da nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adaylar Anayasa Konseyinin yaptığı duyuruyla kesinlik kazandı.

Ülkeyi 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde yarışacak adaylar arasında aşır sağcı Eric Zemmour, Marine Le Pen ve Valerie Pecresse ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ön plana çıkıyor.

Geçen yıl 8 Kasım’daki açıklamasıyla adaylığını ilan eden ilk isim aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) 70 yaşındaki lideri, milletvekili Jean-Luc Melenchon oldu.

Aday olmak için gerekli 500 imzaya yakın zamanda ulaşan ve 3. kez cumhurbaşkanı adayı olan Melenchon'un, terör örgütü PKK'ya destek verenlerle yakın ilişki içinde olduğu ifade ediliyor.

Melenchon, diğer yandan da seçildiği takdirde "ayrılıkçılık yasası" olarak bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasını ülkedeki özgürlükleri kısıtladığı için yürürlükten kaldırmayı vadediyor.

SEÇİMİN EN DİKKAT ÇEKİCİ İSMİ AŞIRI SAĞCI ERİC ZEMMOUR

Seçimde yarışacak adaylar arasında en dikkat çekici isim ise aşırı sağcı yazar Eric Zemmour olarak görülüyor.

Fransa’da 1958’de Cezayir asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zemmour, ülkede yaşayan yabancıların asimile olmasını gerektiği savunuyor, İslam ve göçmen karşıtı görüşleriyle tanınıyor.

Zemmour, birkaç defa Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Aşırı sağ kanattan cumhurbaşkanı adayı olacak diğer isim ise Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri ve milletvekili Marine Le Pen.

Üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olan Le Pen, 2017’deki seçimde Emmanuel Macron ile ikinci tura kalmayı başarmış, yüzde 33,9 oy almıştı.

Geçen yıla kadar aşırı sağın en önemli temsilcisi olan 53 yaşındaki Le Pen’in popülerliği, İslam ve göçmen karşıtlığında daha sert olan Zemmour’un adaylığını açıklamasıyla azalmaya başladı.

Le Pen, kamusal alanda başörtüsünü yasaklamayı vadediyor.

MERKEZ SAĞIN ADAYI KARCHER’I GERİ GETİRMEK İSTEYEN VALERİE PECRESSE

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) cumhurbaşkanı adayı ise başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinin başkanı Valerie Pecresse olacak.

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde bakanlık görevi de yapan 54 yaşındaki Pecresse, parti içerisindeki cumhurbaşkanı adayının belirlendiği seçimde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Bir konuşmasında, Sarkozy tarafından 2005’te kullanılan "banliyöleri Karcher ile temizleme" ifadesine atıfta bulunarak "10 yıldır François Hollande ve Emmanuel Macron tarafından depoya kaldırılmış olan Karcher'i yeniden çıkarma zamanı geldi" diyen Pecresse ayrıca çoğunluğu Afrika kıtasından gelen Müslüman, Arap ve siyahilerin, Fransız ve Avrupa Hristiyan nüfusunun yerine geçtiğini ileri süren "Büyük İkame (Grand Remplacement)" teorisini benimseyici ifadelerinden tepkiler üzerine geri adım attı.

Bir diğer cumhurbaşkanı adayı, Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve 2009’dan bu yana Avrupa Parlamentosunda (AP) milletvekili Yannick Jadot, kampanyasında iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlarla mücadeleyi önceliyor.

Cumhurbaşkanlığı görev süresini 5 yıldan 7 yıla çıkarmayı vadeden Jadot, 2030’tan itibaren dizel araçların satışını yasaklamak istiyor.

Resmi aday listesinde yer alan solcu cumhurbaşkanı adaylarından bir diğer önemli isim de Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo oldu.

İkinci kez Paris Belediye Başkanlığı yapan, Sosyalist Partisinin (PS) adayı 62 yaşındaki Hidalgo, başkentin temizliğini yeterince sağlayamadığı nedeniyle çokça eleştiriliyor.

KOMÜNİST PARTİSİNDEN UZUN YILLAR SONRA ADAY ÇIKTI

Komünist Partisinin (PCF) Genel Sekreteri, 52 yaşındaki Fabien Roussel, PCF’nin 10 yıl aradan sonra gösterdiği ilk cumhurbaşkanı adayı oldu.

Milletvekili Roussel, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus oligarkların mülklerine el konulması ve buralara ülkeye gelen Ukraynalı göçmenlerin yerleştirilmesi çağrısıyla öne çıktı.

Lutte Ouvriere (LO-İşçilerin Mücadelesi) partisi sözcüsü ve öğretmen Nathalie Arthaud da partisinden 3. kez cumhurbaşkanı adayı oldu.

Önceki seçimlerde oldukça düşük oy oranı olan Arthaud’un partisi devrimci bir komünist programla, herkesin iyi bir hayat sürmesini sağlayacak bir maaş vadediyor.

Kendi partisi Resistons’dan aday olan 66 yaşındaki Jean Lassalle ise 2017’de ilk defa aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 1,21 oy almıştı.

Yeni Antikapitalist Partinin (NPA) sözcüsü, 54 yaşındaki solcu aday Philippe Poutou da seçimde 3. kez yarışacak. Poutou, 2012 ve 2017’de yüzde 1’den biraz fazla oy alabilmişti.

Üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olan bir diğer isim de 61 yaşındaki milletvekili Nicolas Dupont-Aignan oldu.

SEÇİMİN FAVORİSİ GÖSTERİLEN CUMHURBAŞKANI MACRON

Diğer yandan cumhurbaşkanlığı yarışında yer alacağını resmi olarak duyurmayı son ana bırakan 44 yaşındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, adaylar arasındaki en genç isim oldu.

İlk defa aday olduğu 2017 seçimlerini ikinci turda kazanan Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) lideri Macron, yeni döneme dair vaatlerini açıklamasa da anketlerde favori olarak gösteriliyor.

Kovid-19 salgını döneminde ekonomik sıkıntılara yönelik eleştirilerin odağını değiştirmek için Müslümanları hedef alan bir yasayı ortaya çıkardığı belirtilen Macron, uluslararası toplum, sivil toplum kuruluşları, insan hakları savunucuları tarafından ülkede Müslümanlara karşı zulüm ortamı oluşturmak, İslamofobiyi kurumsallaştırmak ve ayrımcılıkla suçlanıyor.

Birçok cami ve Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşunun kapatıldığı Macron dönemi, aynı zamanda Sarı Yeleklilerin 2 yıldan uzun süren gösterilerine sahne oldu.

SEÇİMİN İLK TURU 10 NİSAN'DA

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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08/03/2022 10:46