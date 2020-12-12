Fransa'da Danıştay Okullarda Helal Yemeğin Laiklik İlkesine Aykırı Olmadığına Karar Verdi

 Fransa'da Danıştay, okul kantinlerinde domuz ürünleri içeren yemeklere alternatif menü hazırlanmasının laiklik ilkesine aykırı olmadığına karar verdi. 

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12/12/2020

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Fransa'da Danıştay Okullarda Helal Yemeğin Laiklik İlkesine Aykırı Olmadığına Karar Verdi

 Fransa'da Danıştay, okul kantinlerinde domuz ürünleri içeren yemeklere alternatif menü hazırlanmasının laiklik ilkesine aykırı olmadığına karar verdi. 

Danıştay, iki yıl önce mahkeme kararıyla alınan "uygulamanın yasalara aykırı olduğu" yönündeki karara Chalon-sur-Saone Belediyesinin itirazını değerlendirdi.

Danıştay'dan yapılan açıklamada, okul kantinlerinde domuz ürünlerini içeren yemeklere alternatif menü hazırlanmasının laiklik ilkesine aykırı olmadığı belirtildi.

Chalon-sur-Saone Belediyesi, 2015'te yapılan oylamayla 80'li yıllardan beri şehirdeki okullarda uygulanan "domuz etli yemek verilen günlerde Müslüman ve Yahudi öğrenciler için alternatif yemek çıkarılması" kuralını kaldırmıştı. Karara, okul kantinlerinde öğle yemeği yiyen Müslüman ve Yahudi öğrencilerin velileri, domuz dışında bir alternatif sunulmadığı için tepki göstermiş ve kararın iptali için dava açılmıştı.

Dijon Mahkemesi, 2017'de, uygulamayı çocuk haklarına dair uluslararası sözleşmelere aykırı bularak iptal etmişti. Chalon-Sur-Saone Belediyesi bu karara itiraz etmişti ve Lyon İdari Mahkemesine başvurmuştu. 

Bu mahkeme iki yıl önce Chalon-sur-Saone Belediyesinin söz konusu kararının yasalara aykırı olduğunu kararlaştırmıştı. Bunun üzerine belediye Danıştay'a başvurmuştu.

12/12/2020 13:22
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TAGS:  Fransa,  domuz ürünleri, okul, kantin
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