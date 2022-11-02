Fransa'da enerji krizi: Ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek

Avrupa ülkeleri, yaşadıkları enerji krizi karşısında yeni tedbirler alıyor. Bu kapsamda Fransa'nın başkenti Paris'te, mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek.

Paris Belediyesi'nin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla, bugünden itibaren Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.

Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 avro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da, 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45 ile 06 arası söndürülecek.

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02/11/2022 11:50