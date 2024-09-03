Fransa'da eşine on yıl boyunca tecavüz ettiren adam yargılanıyor

Davaya göre Dominique P., eşini defalarca uyuşturarak bilincini kaybetmesini sağladı ve internet üzerinden tanımadığı erkeklerle iletişime geçerek onları evine davet etti. Bu erkekler, kadına cinsel saldırıda bulundu.

Kadının avukatları, müvekkillerinin bu süreçte yaşananlardan tamamen habersiz olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında polis, 72 farklı erkeğin en az 92 tecavüz vakasına karıştığını tespit etti. Bu kişilerden 50’si kimlikleri belirlenerek sanıkla birlikte yargılanıyor.

Mağdur kadın, 2020 yılında polisin bilgilendirmesi üzerine yaşananlardan haberdar oldu. Avukatı, bu davanın kadın için "korkunç bir sınav" olacağını ve ilk kez bu saldırıların video kayıtlarını izleyeceğini söyledi.

Polis, sanığın Eylül 2020’de bir alışveriş merkezinde kadınların etek altını gizlice çekerken yakalanması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, adamın bilgisayarında eşine ait yüzlerce bilinçsiz halde çekilmiş fotoğraf ve video buldu. Bu görüntülerin, çiftin evinde gerçekleşen çok sayıda cinsel saldırıyı gösterdiği öne sürülüyor. Saldırıların 2011 yılında başladığı düşünülüyor. Dominique P., bu saldırıları kaydettiğini de itiraf etti.

Davada sanığın, 1991’de işlenen bir cinayet ve tecavüz suçlamasıyla da yargılandığı belirtildi.