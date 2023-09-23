Fransa'da Farioli rüzgarı

Fransa Ligue 1'de Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu. İtalyan çalıştırıcının takımı geride kalan 6 haftada yenilgi yüzü görmedi.

ads ads ads ads
23/09/2023

ads
Fransa'da Farioli rüzgarı

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Nice, Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'den tanıdığımız Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, bu sezon geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Yenilgi yüzü görmeyen İtalyan çalıştırıcının takımı puanını 12'ye yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Nice geçen hafta PSG'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Monaco'da Folarin Balogun, Nice karşısında ikinci kez penaltı kaçırdı.

23/09/2023 10:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fransa, Ligue, Nice, Monaco,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.