Fransa'da geçen yıl aşırı sıcaklar 3 bin 711 kişinin ölümüne neden oldu

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2024'te 3 bin 711 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı kurumunun açıkladığı verilere göre, geçen yıl aşırı sıcaklar sebebiyle ölenlerin dörtte üçünü 75 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.

Ülkede, 2024 yılında 3 bin 711 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öte yandan, sıcaklığa bağlı hipertermi, dehidratasyon ve hiponatremi gibi şikayetlerle 17 binden fazla kişi acil bakım hizmeti aldı, 10 bini aşkın kişi de hastaneye yatırıldı.

Fransa'da 2024 yazı, en sıcak sekizinci yaz olarak kayıtlara geçmişti.