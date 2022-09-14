Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

 Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde devam eden yangında şu ana kadar 3 bin hektardan fazla yeşil alanın zarar gördüğü bildirildi.

ads ads ads ads
14/09/2022
tak

ads
ads
Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

 Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde devam eden yangında şu ana kadar 3 bin hektardan fazla yeşil alanın zarar gördüğü bildirildi.

Gironde Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gironde'da devam etmekte olan yangında şimdiye kadar 3 bin 200 hektar yeşil alanın küle döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, bölgeden şimdiye kadar tahliye edilenlerin sayısının 840'a yükseldiği belirtilerek, gece itibarıyla alevlerle mücadele eden itfaiye çalışanlarının sayısının 900'den fazla olacağı vurgulandı.

Gironde vilayetinde Saumos ormanı yakınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.

14/09/2022 11:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: fransa, yangın,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.