Fransa'da göçmen kampı tahliye edildi

Kuzey Bölgesi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Grande-Synthe kentinde güvenlik güçlerince tahliye operasyonu düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, Puythouck olarak adlandırılan göçmen kampına sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği, burada bulunan çoğunluğu Iraklı göçmenlerden oluşan bin 800 kişinin başka bölgelere götürülmek üzere tahliye edildiği belirtildi.

Eylül ayından bu yana üçüncü kez düzenlenen tahliye operasyonunda özellikle ailelerin, yaşam koşulları iyileştirilmiş kabul merkezlerine yerleştirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, operasyonun insani yardım kaygısıyla gündeme alındığı ifade edildi.

Yetkililer, İngiltere'ye geçmek için Fransa'nın kuzeyindeki Manş Tüneli'ne yönelen göçmenlerin, tahliyelerden sonra yeniden Grande-Synthe ve çevresinde toplandığını kaydetti.