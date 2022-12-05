Fransa'da hastaneye siber saldırı: 6 hasta başka yere nakledildi
05/12/2022
Fransa'da Versay Hastane Merkezi'ne hafta sonu yapılan siber saldırı sonrası 6 hasta, başka hastanelere sevk edildi.
Fransız basınında yer alan habere göre, Yvelines vilayetinde farklı hastane ve kurumların oluşturduğu Versay Hastane Merkezi, cumartesi akşamı siber saldırıya uğradı.
Saldırıyı bir grup bilgisayar korsanı üstlendi.
Etkisi süren saldırı nedeniyle şimdiye kadar 6 hasta, bölgedeki başka hastanelere nakledildi.
Bazı ameliyatların iptal edildiği hastaneye yeni hasta alımı da azaltıldı.
3 bin personeli bulunan hastane merkezinin elektronik posta yoluyla gerçekleşen iletişimi de sekteye uğradı.
Olayla alakalı Versay Hastane Merkezi bünyesinde kriz birimi kuruldu ve siber saldırıya ilişkin ilgili makamlara şikayette bulunuldu.
Fransa Sağlık Bakanı François Braun, dün saldırının hastanenin tamamının yeniden düzenlenmesine yol açtığını belirtti.