Fransa'da hava trafik kontrolörleri grevde: Seferler iptal edildi

Fransa'da Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Birliğinin (SNCTA) çağrısıyla hava trafik kontrolörleri greve gitti. Grev nedeniyle, Türk Hava Yollarının (THY) da aralarında bulunduğu farklı hava yolu şirketleri, Fransa'ya çok sayıda gidiş-dönüş uçuşu iptal etti.

Hava trafik kontrolörleri, gelecek yıllarda emekliliğe ayrılacak işçilerin yerine yeni personel alımlarıyla ilgili hızla adımlar atılmasını ve enflasyona karşı ücretlerin yükseltilmesini talep ediyor.

Paris Charles De Gaulle Havalimanı'nın diğer günlere göre daha az kalabalık olduğu gözlemlenirken havalimanındaki sefer panolarında hava trafik kontrolünde ulusal grev nedeniyle birçok gecikme ve sefer iptali beklendiğine işaret edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Twitter'da 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, grev nedeniyle ciddi gecikmeler ve uçuş iptallerinin beklendiğini belirmişti.

Fransız Hava Yolları şirketi Air France ise 16 Eylül'deki kısa ve orta mesafe seferlerinin yalnızca yüzde 45'ini, uzun mesafe uçuş seferlerinin yüzde 90'ını gerçekleştireceğini bildirmişti.

Air France, enflasyona karşı çalışanlarına ekimde 1000 euroluk prim ödeyeceğini ve gelecek aylarda kademeli olarak maaşlarda yüzde 5'lik zam yapacağını aktarmıştı.

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16/09/2022 15:55