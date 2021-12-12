Fransa'da hayvanat bahçesindeki ikiz pandalar büyük ilgi görüyor

Paris yakınlarındaki Beauval Hayvanat Bahçesi'ndeki ikiz pandalar dün kameralar karşısında ilk adımını attı.

Dişi ikizler ağustos ayında dünyaya geldi. Anneleri Huan Huan ve babaları Yuan Zi, Fransa ile iyi ilişkileri vurgulamak amacıyla Çin'den 10 yıllığına ödünç alınarak Paris'in güneyindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.



Huanlili ve Yuandudu adlı ikiz yavrular, 2017'de Fransa'da dünyaya gelen ilk panda Yuan Meng'den sonra dünyaya gelen ikinci ve üçüncü yavru oldu.



Yavrular Çin'e gönderilmeden önce birkaç yıl Fransa'da kalacak.Fransa'nın futbol yıldızı Kylian Mbappe ve dalışta Çin Olimpiyat şampiyonu Zhang Jiaqi, Kasım ayında düzenlenen bir törenle ikiz pandaların isimlerinin açıklamasının ardından yavruların vaftiz annesi oldu.



Panda diplomasisi



Çin'de vahşi doğada yaşayan yaklaşık 1.800 panda ve dünya çapında esaret altında yaklaşık 500 panda var.



Çin, on yıllardır dost uluslara, “panda diplomasisi” olarak bilinen resmi olmayan ulusal maskotuyla yetenekliydi. Daha yakın zamanlarda, ülke pandaları hayvanat bahçelerine ticari şartlarla ödünç verdi.

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12/12/2021 13:46