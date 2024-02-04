Fransa’da hem rekor, hem birincilik

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04/02/2024

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Fransa’da hem rekor, hem birincilik

Buse Savaşkan, olimpiyat yolunda başarılarına bir yenisini Fransa’da ekledi

Buse Savaşkan iyi başladığı sezonu başarılı sonuçlarla taçlandırmaya devam ediyor. KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti, 2024 Olimpiyatları yolculuğunda Fransa’da bir birincilik daha elde etti. 
Cumartesi günü Fransa’nın Amiens şehrinde World Athletic Indoor Tour Challenger kapsamında düzenlenen Meetin 3 Sauts yarışmasına katılan Buse, yüksek atlama branşında elde ettiği 1.86’lık derecesi ile birinci oldu.

Kendine ait şampiyona rekorunu kırdı


Buse’nin organizasyonda elde ettiği birinciliğin bir başka anlamı daha vardı. Elit atlet 2022 yılında aynı yarışta 1.84’lük derecesi ile birinci olarak şampiyona rekoru kırmıştı. 2023 yılında bu kez 1.85 ile birinci olarak rekoru kıran temsilcimiz, bu yıl da kendisine ait rekoru 1.86 ile geliştirdi.

Başarılı sezon devam ediyor


Buse, 2024 yılına oldukça iyi girerek başarılı dereceleri ile adından söz ettiriyor. Ukraynalı ünlü antrenör Gennadi Zuiev ile Portekiz’de olimpiyat hedefi ile bir yandan kampta olan Buse, diğer yandan Avrupa’da düzenlenen salon yarışlarında da kürsüden inmiyor. Geçtiğimiz ay Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen yarışta 1.85 ile birinci olan Buse, Almanya’da Wuppertaler Hochsprungmeeting organizasyonunda da 1.91’lik derecesi ile üçüncü olurken, 22 yıldır kırılmayan Türkiye salon rekorunu da kırma başarısı göstermişti.

04/02/2024 12:17
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TAGS: Fransa’da hem rekor, hem birincilik
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