Fransa´da hemzemin geçitte feci kaza: Anne ve 3 çocuğu öldü

Kaza, Fransa´nın kuzeydoğusunda bulunan Reims şehrinde meydana geldi. Epernay-Reims seferi yapan tren, Avenay Val-d´Or geçidinde bir otomobile çarptı. Hemzemin geçitte yaşanan çarpışma sonucunda otomobilde bulunan bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybederken, trende bulunan 20 yolcudan 4´ü hafif yaralandı.

Reims Savcılığı, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.

Fransa, (DHA)