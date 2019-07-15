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Fransa´da hemzemin geçitte feci kaza: Anne ve 3 çocuğu öldü

Fransa´da bir tren, otomobile çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

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15/07/2019

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Fransa´da hemzemin geçitte feci kaza: Anne ve 3 çocuğu öldü

Kaza, Fransa´nın kuzeydoğusunda bulunan Reims şehrinde meydana geldi. Epernay-Reims seferi yapan tren, Avenay Val-d´Or geçidinde bir otomobile çarptı. Hemzemin geçitte yaşanan çarpışma sonucunda otomobilde bulunan bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybederken, trende bulunan 20 yolcudan 4´ü hafif yaralandı.

Reims Savcılığı, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.

Fransa, (DHA)

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TAGS: Fransa, haber, kktc
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