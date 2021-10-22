Fransa'da hükümet yakıt ve enerji fiyatlarındaki artışa karşı vatandaşlara 100 Euro dağıtacak

İlk ödeme aralık sonunda işletme sahiplerine yapılacak

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22/10/2021

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Fransa'da hükümet yakıt ve enerji fiyatlarındaki artışa karşı vatandaşlara 100 Euro dağıtacak

Fransa'da hükümet, artan yakıt ve enerji fiyatlarına karşı, aylık geliri 2000 Euro ve altı olan tüm vatandaşlara tek seferlik 100 Euro ödeme yapılacağını duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, Fransa'da 38 milyon insan hükümetin 100 Euro'luk yardım ödeneğinden faydalanacak.

İlk ödeme aralık sonunda işletme sahiplerine yapılacak. Ödemeler daha sonra 2022 boyunca kamu çalışanları, öğrenciler ve emeklilere yapılacak.

Fransa Başbakanı tek seferlik ödeme için hükümetin 3.8 milyar Euro ayırdığını söyledi.

Avrupa genelinde enerji fiyatları arttı. Enerji piyasasındaki durum tedarik zincirini etkilerken bazı ülkelerde yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

22/10/2021 16:42
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TAGS: fransa, enerji, yakıt
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