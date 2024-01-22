Fransa'da hükümetin tartışmalı göç yasası protesto edildi

Fransa genelinde 160'dan fazla noktada hükümetin tartışmalı göç yasasına karşı gösteri düzenlendi.

Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde farklı kentlerde hükümetin tartışmalı göç yasası protesto edildi.

Paris'teki Trocadero Meydanı'nda başlayan gösteriye işçi sendikaları ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri Mathilde Panot, Thomas Portes ve Rachel Keke de katıldı.

Göstericiler, "Çok fazla göçmen yok, milletvekilleri arasında çok fazla ırkçı var", "Burada doğduk, burada kalıyoruz" ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin karşıtı sloganlar eşliğinde hükümetin göç yasasından vazgeçmesini talep etti.

Yasanın göçmen ve çifte vatandaşlığa sahip Fransızlara yönelik "ırkçı bir yasa" olduğunu savunan göstericiler, ülkede ikamet eden herkese oturma izni verilmesini istedi.

Göstericiler, "İnsan Olalım" ve "Göç Yasasına Hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Başkentteki gösteri nedeniyle Concorde ve Tuileries gibi farklı metro durakları ulaşıma kapatıldı.

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet'in X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, 25 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 150 bin kişi, göç yasasına tepki göstermek amacıyla yürüdü.

Fransız basınındaki haberlere göre İçişleri Bakanlığı, Paris'te 16 bin, ülke genelinde ise 75 bin kişinin gösterilere katıldığını açıkladı. Ülke genelinde 160'tan fazla noktada gösteri düzenlendi.

- Tartışmalı göç yasası

Parlamentoda 19 Aralık 2023'te onaylanan göç yasası, ülkede yaşayan yabancılara verilen kira desteğini ve aile yardımlarını bazı çalışma şartlarına bağlıyor.

Yasaya göre, çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.